Поврежденные дома и линии электропередач: россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией

Сегодня, 22 декабря, российские войска обстреляли Никополь и несколько территориальных общин на Днепропетровщине. Предварительно обошлось без пострадавших. Об этом со ссылкой на председателя Днепровской ОГА Сергея Лысака, передает УНН.

Детали

По его словам в Никополе из-за вражеских ударов снова разрушения. в частности, по городу россияне попали из тяжелой артиллерии и направили туда дрон-камикадзе.

Оккупанты обстреляли Торецк, Катериновку, Курахово и Антоновку: один погибший и пятеро раненых

Повреждены оздоровительное учреждение и продуктовый киоск. Повреждены 7 домов и 5 хозяйственных построек, линии электропередач, газопровод. Загорелся микроавтобус. Пожар спасатели потушили - резюмировал Лысак.

Дополнение

Кроме того, под артобстрелом была также Червоногригорьевская громада. То же самое - Марганецкая. Ее, кроме этого, агрессор атаковал еще и БпЛА.

Напомним

Украинские нацгвардейцы из спецподразделения "Спартан" успешно сбили вражеский беспилотник "Ланцет" из автоматов АК-74 в Запорожье.

Беспилотник был уничтожен, не долетев до цели, упав в 30 метрах от нее.

Последствия падения обломков "шахеда" в Соломенском районе Киева: УНН снял кадры с квадрокоптера