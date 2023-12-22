Поврежденные дома и линии электропередач: россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией
Киев • УНН
российские войска обстреляли Никополь и несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, что привело к повреждению инфраструктуры.
Сегодня, 22 декабря, российские войска обстреляли Никополь и несколько территориальных общин на Днепропетровщине. Предварительно обошлось без пострадавших. Об этом со ссылкой на председателя Днепровской ОГА Сергея Лысака, передает УНН.
Детали
По его словам в Никополе из-за вражеских ударов снова разрушения. в частности, по городу россияне попали из тяжелой артиллерии и направили туда дрон-камикадзе.
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Повреждены оздоровительное учреждение и продуктовый киоск. Повреждены 7 домов и 5 хозяйственных построек, линии электропередач, газопровод. Загорелся микроавтобус. Пожар спасатели потушили
Дополнение
Кроме того, под артобстрелом была также Червоногригорьевская громада. То же самое - Марганецкая. Ее, кроме этого, агрессор атаковал еще и БпЛА.
Напомним
Украинские нацгвардейцы из спецподразделения "Спартан" успешно сбили вражеский беспилотник "Ланцет" из автоматов АК-74 в Запорожье.
Беспилотник был уничтожен, не долетев до цели, упав в 30 метрах от нее.
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Поврежденные дома и линии электропередач: россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией
российские войска обстреляли Никополь и несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, что привело к повреждению инфраструктуры.
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