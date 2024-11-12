Повреждение плотины Кураховского водохранилища: села на реке Волчьей не затоплены
Киев • УНН
Из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды после повреждения плотины. Подтоплений жилых домов и сел на реке Волчьей не зафиксировано.
В результате повреждения плотины Кураховского водохранилища - подтоплений жилья не зафиксировано. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"Последствия повреждения плотины Кураховского водохранилища - подтоплений жилья не зафиксировано", - сообщил Филашкин.
По его словам, по состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды.
"... села на реке Волчьей не затоплены. Продолжаем следить за ситуацией. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно", - резюмировал Филашкин.
Донецкая область: глава ОВА подтвердил повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища11 нояб. 2024, 14:49 • 20238 просмотров