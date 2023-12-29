Повреждены 17 домов: на Киевщине продолжается ликвидация последствий авиаудара рф

В результате массированного авиаудара рф по Украине в Киевской области повреждены по меньшей мере 17 домов. Об этом заявил председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас продолжается работа по ликвидации последствий ракетной атаки на Киевщину.

По состоянию на 17:30 в результате падения обломков сбитых вражеских ракет на Киевщине количество поврежденных частных домов в трех районах области возросло до 17. Повреждены крыши и заборы, выбиты окна, посеченные фасады. Также до 12 возросла численность поврежденных автомобилей - резюмировал Кравченко.

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Кроме того, оперативными группами выявлены повреждения школы и здания одного из государственных учреждений. Он также отметил, что человеку, который был травмирован в результате атаки, оказана вся необходимая медицинская помощь.

Дополнение

Кравченко отметил, что все оперативные службы продолжают свою работу. Людям, чье имущество повреждено, будет оказана вся необходимая помощь

Над этим уже работаем вместе с представителями местной власти. Должны совместными усилиями в максимально сжатые сроки помочь людям - подытожил начальник Киевской ОГА.

Напомним,

В результате масштабной атаки россиян на столицу погибли по меньшей мере 9 человек. Сейчас спасатели в городе продолжают разбирать завалы.

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