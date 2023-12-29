Повреждены 17 домов: на Киевщине продолжается ликвидация последствий авиаудара рф
Все оперативные службы продолжают свою работу. Людям, чье имущество повреждено, будет оказана вся необходимая помощь
Ярость можно конвертировать в месть: Федоров призвал украинцев на ВОТ сообщать о технике оккупантов
Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров призвал сообщать о российской военной технике через чат-бот после смертоносной атаки на гражданские объекты.
На фоне масштабного удара рф по Украине: в немецком Бундестаге призывают передать Киеву ракеты Taurus
Немецкие политики призывают Берлин передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия "Таурус" на фоне масштабного ракетного удара рф по Украине.
Минобороны выиграло арбитраж на более миллиарда гривен за не поставленные вовремя берцы и бронежилеты для военных
Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика, взыскав более 27 миллионов долларов США за несвоевременную поставку некачественных бронежилетов и берцев.
Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 9
Мэр Киева сообщил о 8 спасенных и 9 погибших после российской атаки. Поиски продолжаются.
Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей
Анджей Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение воздушного пространства НАТО российской ракетой.
Украина и ЕС нарастят усилия для предоставления дополнительных систем ПВО - Кулеба
Руководители дипломатических ведомств Украины и ЕС договорились активизировать усилия по поставке Украине большего количества средств противовоздушной обороны на фоне российских атак.
Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 8
Восемь человек погибли и 30 получили ранения в результате ракетного обстрела Киева. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ракетный удар по Запорожью: известно уже о восьми погибших
Российский ракетный удар по Запорожью: 8 погибших, 13 раненых; экстренные службы реагируют.
На Николаевщине пограничники направили "Шахед" оккупантов в воду, предварительно изменив его траекторию
Украинские пограничники перенаправили российский беспилотник "Шахед" над Николаевской областью, после чего он упал в воду.