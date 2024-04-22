Повреждена линия электропередачи и ферма: россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

В ночь на 22 апреля военные РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, из-за вечерней атаки на Марганецкую громаду Никопольщины повреждено фермерское хозяйство. Зацепило и линию электропередачи.

Погибших и раненых в результате обстрелов нет.

В других городах и общинах области ночь прошла тихо.

Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов