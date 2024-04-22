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Повреждена линия электропередачи и ферма: россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Российские обстрелы повредили ферму и линию электропередач в Никополе, но обошлось без жертв.
Еще плюс 730 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 460 260 человек личного состава и 7236 танков.
Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области
5 из 7 беспилотников "Шахид" были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время российской атаки на Украину в ночь на 22 апреля, а некоторые беспилотники попали в фермерское хозяйство, повредив здания и технику.
На фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 85 боевых столкновений на различных участках фронта, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 45 авиаударов и 71 удар из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по живой силе и технике противника, силы противовоздушной обороны уничтожили 2 управляемые ракеты, а ракетные войска нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника и пункту управления БПЛА.
США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих
Соединенные Штаты и Филиппины начали ежегодные военные учения "Баликатан 2024" с участием 16 000 военнослужащих, которые отрабатывают тактику информационной войны, морской безопасности и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны на фоне роста напряженности в регионе.
В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине
В первом квартале 2024 года Германия значительно увеличила военную помощь Украине, выдав разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро, из которых 74% ушло в Украину.
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах
В Международный день Матери-Земли по всему миру проводятся мероприятия, направленные на решение экологических проблем и чествование удивительного богатства планеты. Одним из символов события является Колокол Мира, олицетворяющий единство между всеми народами нашей планеты.
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN
Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку, обвинив его в предательстве республиканских избирателей, одобрив новую помощь Украине, и пригрозила принудительным голосованием за его отставку, если он не уйдет в отставку добровольно.
"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский
Если Украина потерпит поражение, Путин начнет войну против стран Балтии и других бывших советских республик, чтобы восстановить советское влияние, предупреждает Зеленский.