Воздушным Силам Украины передали отремонтированный самолет-разведчик
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР Воздушным Силам Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
"Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР Воздушным Силам Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что специалисты предприятия провели средний ремонт самолета, во время которого провели полную проверку всех его узлов и агрегатов с последующим восстановлением или полной их заменой. После этого отремонтированный Су-24МР успешно прошел летные испытания и был принят украинскими летчиками. Сегодня самолет-разведчик переместился к основному месту базирования и уже усилил обороноспособность нашей армии.
СПРАВКА: Су-24МР - самолет-разведчик, который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен радиолокационной станцией бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.
Напомним, Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" передало армейцам финальную партию с четырех модернизированных танков Т-64 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-2.