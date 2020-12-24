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Воздушным Силам Украины передали отремонтированный самолет-разведчик

Киев • УНН

 • 11887 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР Воздушным Силам Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Воздушным Силам Украины передали отремонтированный самолет-разведчик

"Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР Воздушным Силам Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что специалисты предприятия провели средний ремонт самолета, во время которого провели полную проверку всех его узлов и агрегатов с последующим восстановлением или полной их заменой. После этого отремонтированный Су-24МР успешно прошел летные испытания и был принят украинскими летчиками. Сегодня самолет-разведчик переместился к основному месту базирования и уже усилил обороноспособность нашей армии.

СПРАВКА: Су-24МР - самолет-разведчик, который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен радиолокационной станцией бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

Напомним, Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" передало армейцам финальную партию с четырех модернизированных танков Т-64 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-2.

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