Повітряним Силам України передали відремонтований літак-розвідник

“Державне підприємство “Миколаївський авіаремонтний завод „НАРП“, що входить до складу ДК „Укроборонпром“, передало черговий відремонтований літак-розвідник Су-24МР до Повітряних Сил України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що фахівці підприємства здійснили середній ремонт літака, під час якого провели повну перевірку всіх його вузлів та агрегатів з подальшим відновленням чи повною їх заміною. Після цього відремонтований Су-24МР успішно пройшов льотні випробування та був прийнятий українськими льотчиками. На сьогодні літак-розвідник перемістився до основного місця базування та вже посилив обороноздатність нашого війська.

ДОВІДКА: Су-24МР — літак-розвідник, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений радіолокаційною станцією бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника, чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.

Нагадаємо, Державне підприємство “Львівський бронетанковий завод” передало армійцям фінальну партію з чотирьох модернізованих танків Т-64 та броньованої ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-2.