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Військовим передали партію модернізованих танків

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Державне підприємство “Львівський бронетанковий завод” передало армійцям фінальну партію з чотирьох модернізованих танків Т-64 та броньованої ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-2. Про це інформує пресслужба ДК “Укроборонпром”, передає УНН.

“Сьогодні, 8 грудня, державне підприємство „Львівський бронетанковий завод“, що входить до складу Укроборонпрому, повідомило про успішне виконання державного оборонного замовлення та передачу нашим армійцям фінальної партії бронетехніки. Мова йде про чотири модернізовані танки Т-64 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2”, — йдеться в повідомленні.

За словами, директора ДП “Львівський бронетанковий завод” Віктора Андрощука попри те, що підприємство відносно нещодавно (у 2019 році) освоїло капітальний ремонт і модернізацію Т-64, за неповні два роки ми передали понад 50 цих відновлених машин.

“Модернізовані танки отримали сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань”, — розповів Андрощук.

Також він наголосив, що капітальний ремонт з доопрацюваннями БРЕМ-2 вони робили вперше і відмінно виконали це завдання.

“Освоївши капітальний ремонт і модернізацію бронемашини, ми додали до свого продуктового портфеля фінальну БРЕМ. Відтепер наше підприємство має можливість відновлювати та модернізувати всі види ремонтно-евакуаційних машин, які є на озброєнні ЗСУ. Щобільше, у нас готові виробничі площі та все оснащення для виготовлення броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ “Лев” та БРЕМ “Зубр”, — сказав він.

Нагадаємо, державне підприємство “Київський бронетанковий завод” передало армійцям партію з чотирьох відновлених БТР-80, які проходили капремонт та часткову модернізацію.

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