Військовим передали партію відремонтованих та модернізованих БТРів

“Державне підприємство „Київський бронетанковий завод“... успішно завершило свої контрактні зобов’язання та передало державному замовнику партію з чотирьох відновлених БТР-80, які пройшли на підприємстві капітальний ремонт та часткову модернізацію”, — інформують у пресслужбі.

Як зазначив директор КБТЗ Володимир Синявський, фахівці підприємства провели капітальний ремонт машин з суттєвим відновленням корпусів, відновили роботу всіх агрегатів та вузлів, а також виконали часткову модернізацію.

“На бронетранспортерах, зокрема, встановлено нові сучасні засоби зв’язку, навігаційне обладнання, прилади радіаційної розвідки, нові колеса — все українського виробництва. Нехай справно служать нашим військовим”, — повідомив він.

Крім того, за даними пресслужби, в рамках іншого договору фахівці Київського бронетанкового заводу здійснили ремонт за технічним станом бронетранспортера БТР-3ДА — після успішного проходження випробувань бронетранспортер також передано державному Замовнику.

Нагадаємо, раніше ДП “Миколаївський бронетанковий завод” передав до армії партію відновлених БТР-80 із покращеними тактико-технічними характеристиками.