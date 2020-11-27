В армію передали партію оновлених БТРів

"Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", успішно завершило виконання контракту та передало державному замовнику партію відновлених БТР-80 з покращеними тактико-технічними характеристиками. Фахівці підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва”, - йдеться у повідомленні.

За словами директора Миколаївського бронетанкового заводу Юрія Кравченка, після покращення тактико-технічних характеристик, бронетранспортери стали більш зручними у керуванні у темний час доби завдяки новітнім тепловізорам.

“Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення. Оновлені бронетранспортери вже передано нашим військовим”, - повідомив Кравченко.

Нагадаємо, у вересні Київський бронетанковий завод достроково виконав контракт на ремонт 9 бронетранспортерів для Збройних сил України.