В армію передали партію оновлених БТРів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" передав до армії партію відновлених БТР-80 із покращеними тактико-технічними характеристиками. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", успішно завершило виконання контракту та передало державному замовнику партію відновлених БТР-80 з покращеними тактико-технічними характеристиками. Фахівці підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва”, - йдеться у повідомленні.
За словами директора Миколаївського бронетанкового заводу Юрія Кравченка, після покращення тактико-технічних характеристик, бронетранспортери стали більш зручними у керуванні у темний час доби завдяки новітнім тепловізорам.
“Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення. Оновлені бронетранспортери вже передано нашим військовим”, - повідомив Кравченко.
Нагадаємо, у вересні Київський бронетанковий завод достроково виконав контракт на ремонт 9 бронетранспортерів для Збройних сил України.