Военным передали партию отремонтированных и модернизированных БТР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" передало армейцам партию из четырех восстановленных БТР-80, которые проходили капремонт и частичную модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром", передает УНН.
"Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод"... успешно завершило свои контрактные обязательства и передало государственному заказчику партию из четырех восстановленных БТР-80, которые прошли на предприятии капитальный ремонт и частичную модернизацию", - информируют в пресс-службе.
Как отметил директор КБТЗ Владимир Синявский, специалисты предприятия провели капитальный ремонт машин с существенным восстановлением корпусов, возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию.
"На бронетранспортерах, в частности, установлены новые современные средства связи, навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, новые колеса - все украинского производства. Пусть исправно служат нашим военным", - сообщил он.
Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках другого договора специалисты Киевского бронетанкового завода осуществили ремонт по техническому состоянию бронетранспортера БТР-3ДА - после успешного прохождения испытаний бронетранспортер также передано государственному заказчику.
Напомним, ранее ГП "Николаевский бронетанковый завод" передал в армии партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.