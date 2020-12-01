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Военным передали партию отремонтированных и модернизированных БТР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" передало армейцам партию из четырех восстановленных БТР-80, которые проходили капремонт и частичную модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром", передает УНН.

"Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод"... успешно завершило свои контрактные обязательства и передало государственному заказчику партию из четырех восстановленных БТР-80, которые прошли на предприятии капитальный ремонт и частичную модернизацию", - информируют в пресс-службе.

Как отметил директор КБТЗ Владимир Синявский, специалисты предприятия провели капитальный ремонт машин с существенным восстановлением корпусов, возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию.

"На бронетранспортерах, в частности, установлены новые современные средства связи, навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, новые колеса - все украинского производства. Пусть исправно служат нашим военным", - сообщил он.

Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках другого договора специалисты Киевского бронетанкового завода осуществили ремонт по техническому состоянию бронетранспортера БТР-3ДА - после успешного прохождения испытаний бронетранспортер также передано государственному заказчику.

Напомним, ранее ГП "Николаевский бронетанковый завод" передал в армии партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

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