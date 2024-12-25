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Повышенная ракетная угроза: россияне вывели в Черное море 4 ракетоносителя

Повышенная ракетная угроза: россияне вывели в Черное море 4 ракетоносителя

Киев  •  УНН

 • 5901 просмотра

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В Черном море зафиксировано 4 российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр", суммарный залп - 28 ракет. В Средиземном море находится 8 кораблей рф, из них 3 ракетоносителя с 25 ракетами.

Враг вывел в Черное море 4 ракетоносителя, суммарный залп которых составляет 28 ракет типа "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские силы (ВМС) ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 25.12.2024 в Черном море зафиксирована повышенная активность российского флота.

В Черном море 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр""общим залпом до 28 ракет

- говорится в сообщении.

Также, по данным ВМС ВСУ, в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 25 ракет.

 В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

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За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 1 двигалось  из пролива Босфор.

ВМС ВСУ напомнили, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним,

Украинские военные ликвидировали 1600 российских военных за минувшие сутки. Общие потери рф с начала вторжения достигли 779 тысяч оккупантов, также уничтожено значительное количество военной техники.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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