Наводнение в Индии: погибли более сотни человек

Детали

Дома утонули или были разрушены камнями, занесенными в них оползнями. Около 50 человек, в том числе пятеро из одной семьи погибли в Уттаракханд, и такое же количество в Непале, еще десятки пропавших без вести в обеих странах.

Дожди на юг в индийском штате Керала также вызвали смертельные наводнения, в результате чего погибли еще 39 человек.

Еще шесть тел были найдены в среду в штате Уттаракханд, в результате чего количество погибших в Гималайском штате, популярном туристическом месте, достигла 52.

Школы были закрыты, а религиозная и туристическая деятельность приостановлена в штате. Ганг разорвал берег в Ришикеше, и популярный регион Найнитал был сильно пострадавший.

Уттаракханд, который обычно выпадает до 30,5 мм (1,2 дюйма) дождя в течение всего октября, за эту неделю зафиксировал 328 мм за 24 часа.

Но Индийский метеорологический департамент говорит, что сейчас количество осадков уменьшается.

Напомним

Ранее сообщалось о 40 погибших от ливней в Индии.