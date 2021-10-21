Повінь в Індії: загинула понад сотня людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Понад 100 людей загинули після того, як сильні дощі спровокували повені в північному штаті Індії Уттаракханд та частинах Непалу. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Будинки були занурені або розчавлені камінням, занесеним у них зсувами. Близько 50 осіб, у тому числі п’ятеро з однієї сім’ї, загинули в Уттаракханді, і така ж кількість у Непалі, ще десятки зниклих безвісти в обох країнах.
Дощі на південь в індійському штаті Керала також спричинили смертельні повені, в результаті чого загинули ще 39 людей.
Ще шість тіл були знайдені в середу в штаті Уттаракханд, в результаті чого кількість загиблих у Гімалайському штаті, популярному туристичному місці, досягла 52.
Школи були закриті, а релігійна та туристична діяльність призупинена в штаті. Ганг розірвав берег у Рішікеші, і популярний регіон Найнітал був сильно постраждалий.
Уттаракханд, який зазвичай випадає до 30,5 мм (1,2 дюйма) дощу протягом усього жовтня, за цей тиждень зафіксував 328 мм за 24 години.
Але Індійський метеорологічний департамент каже, що зараз кількість опадів зменшується.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про 40 загиблих від злив в Індії.