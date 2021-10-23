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Мощный снегопад унес жизни 11 туристов в горах Индии

Киев • УНН

 • 17181 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. По меньшей мере 11 человек, среди которых горные туристы, носители и гиды, погибли на севере Индии из-за мощного снегопада, сообщает телеканал NDTV. В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести альпинистов, передает УНН.

Мощный снегопад унес жизни 11 туристов в горах Индии

Детали

По информации NDTV, группа из 17 туристов вместе с сопровождающими исчезла в штате Уттаракханд в минувший понедельник, 18 октября. Горные туристы совершали переход через горный перевал Ламкхага. Нескольким членам группы удалось добраться до убежища, где они сообщили о случившемся. После этого спасатели начали поиски туристов.

20 октября к поискам пропавших также подключили индийских военных. Работы ведутся с привлечением вертолета. Утром 23 октября двух участников группы обнаружили живыми, найдено 11 тел погибших.

Сейчас продолжаются поиски еще четырех человек. Известно, что все участники были из Индии. Они прибыли на север страны из Нью-Дели и штата Западная Бенгалия.

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