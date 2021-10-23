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Потужний снігопад забрав життя 11 туристів в горах Індії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Щонайменше 11 людей, серед яких гірські туристи, носії і гіди, загинули на півночі Індії через потужний снігопад, повідомляє телеканал NDTV. В даний час тривають пошуки зниклих безвісти альпіністів, передає УНН.

Потужний снігопад забрав життя 11 туристів в горах Індії

Деталі

За інформацією NDTV, група з 17 туристів разом з супроводжуючими зникла в штаті Уттаракханд в минулий понеділок, 18 жовтня. Гірські туристи здійснювали перехід через гірський перевал Ламкхага. Кільком членам групи вдалося дістатися до притулку, де вони повідомили про те, що трапилося. Після цього рятувальники почали пошуки туристів.

20 жовтня до пошуків зниклих також підключили індійських військових. Роботи ведуться із залученням гелікоптера. На ранок 23 жовтня двох учасників групи виявили живими, знайдено 11 тіл загиблих.

Наразі тривають пошуки ще чотирьох людей. Відомо, що всі учасники були з Індії. Вони прибули на північ країни з Нью-Делі і штату Західна Бенгалія.

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