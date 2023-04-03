Мощные штормы и торнадо в США: количество погибших возросло 32 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Количество погибших в результате серии мощных штормов и торнадо, которые прошлись по штатам Америки, возросло до 32 человек, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В пятницу на отдельные регионы США обрушился мощный торнадо и шторм, которые привели к разрушениям домов и предприятий, срывали крыши со зданий, повредили транспортные средства.
Гибель людей в результате природного катаклизма была подтверждена во многих штатах США, с многочисленными жертвами в Арканзасе, Индиане и Теннесси, где количество погибших возросло до 15 человек. Три человека погибли в Мемфисе: двое детей и один взрослый были найдены мертвыми. Еще девять человек погибли в округе Макнейри, штат Теннесси, сообщил мэр округа Ларри Смит.
Шторм "полностью пересек наш округ с одной стороны на другую", — сказал шериф Гай Бак.
По меньшей мере пять человек погибли в Индиане и еще четыре человека в Иллинойсе.
Напомним
В пятницу в США произошел сильный шторм, который сопровождался мощным ветром и ливнями, в результате чего 21 человек погиб и десятки получили ранения,