Потужні шторми та торнадо у США: кількість загиблих зросла 32 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кількість загиблих внаслідок серії потужних штормів і торнадо, які пройшлися по штатам Америки, зросла до 32 осіб, передає УНН з посиланням на CNN.
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У п'ятницю на окремі регіони США завалився потужний торнадо та шторм, які призвели до руйнувань будинків та підприємств, зривали дахи з будівель, пошкодили транспортні засоби.
Загибель людей внаслідок природного катаклізму буда підтверджена у багатьох штатах США, з численними жертвами в Арканзасі, Індіані та Теннессі, де кількість загиблих зросла до 15 осіб.Троє людей загинуло у Мемфісі: двоє дітей і одного дорослого знайшли мертвими. Ще дев'ятеро людей загинули в окрузі Макнейрі, штат Теннессі, повідомив мер округу Ларрі Сміт.
Шторм "повністю перетнув наш округ з одного боку на інший", — сказав шериф Гай Бак.
Щонайменше п'ятеро людей загинули в Індіані та ще четверо людей в Іллінойсі.
Нагадаємо
У п'ятницю в США відбувся сильний шторм, який супроводжувався потужним вітром і зливами, внаслідок чого 21 людина загинула і десятки отримали поранення,