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Нужно пересмотреть формулировку и содержание: нардеп о законопроекте об отмене заочной формы обучения

Киев • УНН

 • 268074 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Важно не название той или иной формы. Нам нужно пересмотреть формулировку и содержание форм образования. Так нардеп, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина прокомментировала УНН законопроект, который вводит фундаментальные изменения в высшем образовании и, в частности, отменяет заочную форму обучения.

Нужно пересмотреть формулировку и содержание: нардеп о законопроекте об отмене заочной формы обучения

Цитата

«Соответствующий законопроект (об отмене заочной формы обучения - ред.) одобрил Кабмин. Далее его также должен одобрить профильный комитет, а ВРУ поддержать большинством голосов. Кроме того, на прошлой неделе в Комитете по вопросам образования, науки и инноваций уже рассматривался вопрос отмены заочного образования в рамках законопроекта №10092. Эту норму было решено убрать», - рассказала Гришина.

Она отметила, что в целом по вопросу заочной, дистанционной и других форм обучения — дело не в названиях, а в содержании.

«Важно не название той или иной формы. Нам нужно пересмотреть формулировки и содержание форм образования. Сейчас они устарели и не соответствуют потребностям времени. Посмотрите на определение заочной формы обучения в Законе о высшем образовании. Достаточно ли этого? Ни определенного количества необходимых аудиторных часов, ни прописанных мер контроля или результатов обучения», - пояснила Гришина.

По ее словам, дистанционная форма обучения — это действительно действенный подход, который в последние годы продемонстрировал эффективность.

«Но, например, подойдет ли эта форма обучения военным? Даже сейчас в условиях войны военные, которые воюют на фронте, продолжают учиться. И после боев приезжают сдавать сессию. Учиться дистанционно из окопов — не самый удобный для них способ. Поэтому, еще раз — дело не в названии, дело в содержании. И здесь имеет место дискуссия о соответствии содержания форм образования современным условиям жизни, а не отмена только одной», - отметила Гришина.

Дополнение

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который вводит фундаментальные изменения в высшем образовании. В частности, отмена заочной формы обучения.

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