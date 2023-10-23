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Потрібно переглянути формулювання та зміст: нардеп про законопроєкт щодо скасування заочної форми навчання

Київ • УНН

 • 268074 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Важлива не назва тієї чи іншої форми. Нам потрібно переглянути формулювання та зміст форм освіти. Так нардеп, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина прокоментувала УНН законопроєкт, який запроваджує фундаментальні зміни у вищій освіті та, зокрема, скасовує заочну форму навчання.

Потрібно переглянути формулювання та зміст: нардеп про законопроєкт щодо скасування заочної форми навчання

Цитата

«Відповідний законопроєкт (про скасування заочної форми навчання – ред.) схвалив Кабмін. Далі його також має схвалити профільний комітет, а ВРУ підтримати більшістю голосів. Крім того, минулого тижня у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій вже розглядалося питання скасування заочної освіти в рамках законопроєкту №10092. Цю норму було вирішено прибрати», - розповіла Гришина.

Вона зазначила, що загалом щодо питання заочної, дистанційної та інших форм навчання — справа не у назвах, а у змісті.

«Важлива не назва тієї чи іншої форми. Нам потрібно переглянути формулювання та зміст форм освіти. Наразі вони застарілі і не відповідають потребам часу. Подивіться на визначення заочної форми навчання у Законі Про вищу освіту. Чи цього достатньо? Ані визначеної кількості необхідних аудиторних годин, ані прописаних заходів контролю чи результатів навчання», - пояснила Гришина.

За її словами, дистанційна форма навчання — це справді дієвий підхід, що останніми роками продемонстрував ефективність.

«Але, наприклад, чи підійде ця форма навчання військовим? Навіть зараз в умовах війни військові, які воюють на фронті, продовжують навчатися. І після боїв приїжджають здавати сесію. Навчатися дистанційно з окопів — не найзручніший для них спосіб. Тому, ще раз — справа не у назві, справа у змісті. І тут має місце дискусія про відповідність змісту форм освіти сучасним умовам життя, а не скасування лише однієї», - зазначила Гришина.

Доповнення

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який запроваджує фундаментальні зміни у вищій освіті. Зокрема, скасування заочної форми навчання.

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