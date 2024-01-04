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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить

Киев • УНН

 • 25772 просмотра

Украина имеет достаточное внутреннее производство электроэнергии, но ее потребление является высоким, и это побуждает к экономии. Непогода оставила без света 95 населенных пунктов.

В Украине потребление электроэнергии держится на высоком уровне, при этом пока электроэнергии собственного производства хватает для энергоснабжения потребителей, но украинцев призывают экономить. Из-за непогоды обесточены 95 населенных пунктов в 3 областях. Об этом сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

"Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей", - сообщили в компании.

В течение суток на тепловых электростанциях и электроцентралях, как указано, в аварийный ремонт вышли 4 энергоблока, зато включено в сеть 3 энергоблока.

Как сообщается, вчера, 3 января, суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 7% выше, чем во вторник 2 января. "Сегодня утром, несмотря на потепление, потребление держится на уровне вчерашнего дня", - указали в НЭК.

Резкое повышение уровня потребления, как отмечается, создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Для того, чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро. Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно.

Экспорт/импорт

Экспорт сегодня осуществляется в ночные часы минимального потребления в Словакию, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии, сообщили в НЭК.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 406 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской и Николаевской областях.

Из-за непогоды на утро обесточены 95 населенных пунктов. В Волынской - 85 н.п., в Киевской области - 6 н.п. В Донецкой области остаются обесточенными более суток 4 населенных пункта.

Из-за технических повреждений обесточены потребители в Сумской и Черниговской областях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика

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