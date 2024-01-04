Потребление электроэнергии держится на высоком уровне: украинцев призывают экономить
Киев • УНН
Украина имеет достаточное внутреннее производство электроэнергии, но ее потребление является высоким, и это побуждает к экономии. Непогода оставила без света 95 населенных пунктов.
В Украине потребление электроэнергии держится на высоком уровне, при этом пока электроэнергии собственного производства хватает для энергоснабжения потребителей, но украинцев призывают экономить. Из-за непогоды обесточены 95 населенных пунктов в 3 областях. Об этом сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Генерация и потребление
"Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей", - сообщили в компании.
В течение суток на тепловых электростанциях и электроцентралях, как указано, в аварийный ремонт вышли 4 энергоблока, зато включено в сеть 3 энергоблока.
Как сообщается, вчера, 3 января, суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 7% выше, чем во вторник 2 января. "Сегодня утром, несмотря на потепление, потребление держится на уровне вчерашнего дня", - указали в НЭК.
Резкое повышение уровня потребления, как отмечается, создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Для того, чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро. Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно.
Экспорт/импорт
Экспорт сегодня осуществляется в ночные часы минимального потребления в Словакию, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии, сообщили в НЭК.
Обесточивание
Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 406 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской и Николаевской областях.
Из-за непогоды на утро обесточены 95 населенных пунктов. В Волынской - 85 н.п., в Киевской области - 6 н.п. В Донецкой области остаются обесточенными более суток 4 населенных пункта.
Из-за технических повреждений обесточены потребители в Сумской и Черниговской областях.