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Споживання електроенергії тримається на високому рівні: українців закликають економити

Споживання електроенергії тримається на високому рівні: українців закликають економити

Київ • УНН

 • 25777 перегляди

Україна має достатнє внутрішнє виробництво електроенергії, але її споживання є високим, і це спонукає до економії. Негода залишила без світла 95 населених пунктів.

В Україні споживання електроенергії тримається на високому рівні, при цьому наразі електроенергії власного виробництва вистачає для енергопостачання споживачів, але українців закликають економити. Через негоду знеструмлено 95 населених пунктів в 3 областях. Про це повідомили у четвер в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Генерація та споживання

"Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів", - повідомили у компанії.

Протягом доби на теплових електростанціях та електроцентралях, як вказано, в аварійний ремонт вийшли 4 енергоблоки, натомість включено в мережу 3 енергоблоки.

Як повідомляється, учора, 3 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 7% вищим, ніж у вівторок 2 січня. "Сьогодні зранку, попри потепління, споживання тримається на рівні вчорашнього дня", - вказали у НЕК.

Різке підвищення рівня споживання, як зазначається, створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок. Українців закликали споживати електроенергію ощадливо.

Експорт/імпорт

Експорт сьогодні здійснюється у нічні години мінімального споживання до Словаччини, Румунії та Молдови. Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини, повідомили у НЕК.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 406 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській та Миколаївській областях.

Через негоду на ранок знеструмлено 95 населених пунктів. У Волинській – 85 н.п., в Київській області – 6 н.п. У Донецькій області залишаються знеструмленими більше доби 4 населені пункти.

Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Сумській та Чернігівській областях.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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