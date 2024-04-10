Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ

В марте 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 3,2% с 4,3% в феврале. В месячном измерении цены выросли на 0,5%. Тенденция к замедлению инфляции будет сохраняться и в дальнейшем. Актуальные данные Госстата обнародовали на сайте Национального Банка Украины, передает УНН.

Детали

В НБУ отметили, что фактические темпы роста цен были ниже их январского прогноза (5,0% г/г).

В ведомстве утверждают, что на это динамику повлияли компоненты, имеющие мало предсказуемый характер, прежде всего это цены на сырые продукты. Стремительное удешевление таких продуктов связано прежде всего с действием временных факторов, влияние которых, вероятно, иссякнет во втором полугодии 2024 года.

Среди этих факторов: эффекты значительных прошлогодних урожаев и мягкой зимы этого года, а также последствия транспортной блокады западных границ. В частности, ограничение экспорта сказалось на увеличении предложения отдельных продуктов питания на внутреннем рынке, что повлияло на снижение их стоимости. - пояснили в НБУ.

Кроме того, медленнее, чем ожидали украинские экономисты, дорожало топливо. Это произошло из-за умеренного роста мировых цен на нефть, и из-за необычно теплой зимы.

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Однако фундаментальное инфляционное давление, на которое больше всего влияет монетарная политика Национального банка, ослаблялось умеренно и было достаточно близким к прогнозу. Так, базовая инфляция в марте снизилась до 4,2% г/г.

На замедление базовой инфляции повлияли, в частности:

▪️ефекти перенос от удешевления сырых продовольственных товаров;

▪️поліпшення инфляционных ожиданий на фоне относительной устойчивости валютного рынка и сохранения привлекательности гривневых инструментов.

Еще лучшие показатели снижения инфляции были бы, если бы Украина не испытала блокаду западных границ, и как следствие подорожание импорта, и увеличение расходов бизнеса на оплату труда.

В НБУ пообещали, что эти и другие факторы будут учитываться при принятии решений по монетарной политике и в обновленном макропрогнозе, который будет обнародован уже в конце этого месяца.

Потребительская инфляция в дальнейшем замедлялась благодаря как ослаблению фундаментального инфляционного давления, так и удешевлению отдельных продуктов питания из-за действия временных факторов на стороне предложения. Эти и другие факторы будут учитываться при принятии решений по монетарной политике и в обновленном макропрогнозе. - обобщили в НБУ.

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