До 400 млн долларов: в НБУ дали оценку потерям импорта в феврале на фоне возобновления блокады границ

В феврале импорт сократился примерно на 350-400 млн долл. на фоне блокады западных границ. Об этом сообщили в НБУ в макроэкономическом и монетарном обзоре за апрель, пишет УНН.

Детали

"В феврале не произошло традиционного для этого месяца роста импорта товаров из-за возобновления блокады западных границ. По оценкам НБУ, потери импорта в феврале составили 350-400 млн долл." - сообщили в НБУ.

Больше всего, как указано, снизились закупки продовольственных товаров (рыба, плоды/орехи), промышленных изделий (одежда, обувь) и древесины.

"При этом произошел рост импорта нефтепродуктов и отдельной химической продукции (удобрений и фармацевтики). Это может свидетельствовать как о более низкой интенсивности блокирования границ для автомобильных перевозок товаров военного назначения, так и переориентации этих закупок на другие торговые и транспортные пути", - отметили в НБУ.

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