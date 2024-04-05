В НБУ объяснили девальвацию гривны в марте

Обменный курс гривны в марте колебался в обоих направлениях, умеренно девальвировав к концу месяца из-за ряда факторов, что заставило Нацбанк увеличить продажу валюты до 1,8 млрд долларов. Об этом сообщили в НБУ в макроэкономическом и монетарном обзоре за апрель, пишет УНН.

Детали

"Ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой, а курсовые колебания - умеренными", - указали в НБУ.

По данным Нацбанка, "в течение марта обменный курс гривны колебался в обе стороны, умеренно девальвировав по итогам месяца вследствие определенного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине марта". Это, как отмечается, обусловливалось:

оживлением весенне-полевых работ, что сопровождалось увеличением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений

ростом потребности в импорте энергоносителей, в том числе из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора

активизацией расходов бюджета с поступлением значительных объемов международной помощи во второй половине месяца

завершением периода уплаты годовых и квартальных налогов

"При таких условиях НБУ нарастил интервенции по продаже иностранной валюты (до 1.8 млрд долл.)", - сообщили в регуляторе.

Также НБУ указал, что возобновил цикл снижения ставки, в то же время, как сообщается, доходность гривневых активов в реальном измерении сохраняется положительной.