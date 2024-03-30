Потери рф: 730 военнослужащих погибли за сутки

Поступление в аспирантуру в 2024 году пройдет через конкурсные испытания по иностранному языку

В 2024 году поступление в аспирантуру в Украине будет происходить по результатам экзаменов, в частности экзамена по иностранному языку с минимальным результатом 130 баллов.