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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери армии рф на войне с Украиной превысили 720 тысяч военных

Потери армии рф на войне с Украиной превысили 720 тысяч военных

Киев  •  УНН

 • 4871 просмотра

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Общие потери российской армии в Украине превысили 720 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1640 оккупантов и уничтожили значительное количество военной техники.

За прошедшие сутки на фронте украинские защитники ликвидировали еще более 1600 российских оккупантов и десятки единиц вражеской военной техники. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в Telegram, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 720 880 (+1640) человек,
  • танков - 9350 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 19 021 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 20 556 (+36) ед,
  • РСЗО - 1252 (+0) ед,
  • средства ППО - 999 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 974 (+60),
  • крылатые ракеты - 2641 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 321 (+85) ед,
  • специальная техника - 3653 (+2) ед.

В следующем году в Польше заработает учебный центр НАТО для Украины16 нояб. 2024, 22:29 • 16331 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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