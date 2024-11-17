Потери армии рф на войне с Украиной превысили 720 тысяч военных
Киев • УНН
Общие потери российской армии в Украине превысили 720 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1640 оккупантов и уничтожили значительное количество военной техники.
За прошедшие сутки на фронте украинские защитники ликвидировали еще более 1600 российских оккупантов и десятки единиц вражеской военной техники. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в Telegram, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 720 880 (+1640) человек,
- танков - 9350 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 19 021 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 20 556 (+36) ед,
- РСЗО - 1252 (+0) ед,
- средства ППО - 999 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 974 (+60),
- крылатые ракеты - 2641 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 321 (+85) ед,
- специальная техника - 3653 (+2) ед.
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