Потепление снижает потребление электричества, враг обстрелял ТЭС в восточном регионе и ТЭЦ в южном - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось из-за потепления. Из-за непогоды обесточены 67 населенных пунктов в 3 областях. В Кировоградской области запитаны все потребители, обесточенные вчера из-за вражеской атаки. Враг обстрелял теплоэлектростанцию в восточном регионе и теплоэлектроцентраль в южном. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление и генерация

"Вчера, 4 января, суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 0,9% ниже, чем в среду 3 января. Однако общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но создает дополнительную нагрузку на энергосистему", - указали в НЭК и призвали экономить свет.

При этом, как указано, "сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей".

В течение суток, как отмечается, "были обстреляны врагом теплоэлектростанция в восточном регионе и теплоэлектроцентраль в южном". Есть повреждения оборудования, сообщили в НЭК.

На других тепловых электростанциях и электроцентралях в аварийный ремонт вышли 2 энергоблока, один из них уже вернулся в работу. В восточном регионе из-за технических нарушений выключалась одна из теплоэлектроцентралей. Через 2,5 часа ТЭЦ вернулась в работу, отметили в компании.

Экспорт/импорт

Экспорт сегодня осуществляется в ночные часы минимального потребления в Словакию, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии.

Обесточивание

На утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 416 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. Обесточено одно угледобывающее предприятие в Донецкой области.

В Кировоградской области восстановлено энергоснабжение всех потребителей, которые вчера были обесточены во время ракетной атаки.

Из-за непогоды на утро обесточены 67 населенных пунктов. В Волынской - 44 н.п., в Ровенской области - 19 н.п. В Донецкой области остаются обесточенными более суток 4 населенных пункта.

Из-за технических повреждений обесточены потребители в Днепропетровской и Одесской областях.

Дефицита электроэнергии нет, в результате вражеских обстрелов были проблемы со светом в трех областях - Минэнерго