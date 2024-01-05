Потепління знижує споживання електрики, ворог обстріляв ТЕС в східному регіоні та ТЕЦ у південному - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні дещо знизилось через потепління. Через негоду знеструмлено 67 населених пунктів в 3 областях. У Кіровоградській області заживлено всіх споживачів, знеструмлених вчора через ворожу атаку. Ворог обстріляв теплоелектростанцію в східному регіоні та теплоелектроцентраль у південному. Про це повідомили в п'ятницю в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання і генерація

"Учора, 4 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 0,9% нижчим, ніж у середу 3 січня. Проте загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але створює додаткове навантаження на енергосистему", - вказали у НЕК і закликали економити світло.

При цьому, як вказано, "наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів".

Протягом доби, як зазначається, "були обстріляні ворогом теплоелектростанція в східному регіоні та теплоелектроцентраль у південному". Є пошкодження обладнання, повідомили у НЕК.

На інших теплових електростанціях та електроцентралях в аварійний ремонт вийшли 2 енергоблоки, один з них вже повернувся в роботу. В східному регіоні через технічні порушення вимикалась одна з теплоелектроцентралей. Через 2,5 години ТЕЦ повернулась в роботу, зазначили у компанії.

Експорт/імпорт

Експорт сьогодні здійснюється у нічні години мінімального споживання до Словаччини, Румунії та Молдови. Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини.

Знеструмлення

На ранок через бойові дії та з інших причин без світла залишається 416 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях. Знеструмлено одне вугледобувне підприємство в Донецькій області.

У Кіровоградській області відновлено енергопостачання всіх споживачів, які вчора були знеструмлені під час ракетної атаки.

Через негоду на ранок знеструмлено 67 населених пунктів. У Волинській – 44 н.п., в Рівненській області – 19 н.п. У Донецькій області залишаються знеструмленими понад добу 4 населені пункти.

Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Одеській областях.

Дефіциту електроенергії немає, внаслідок ворожих обстрілів були проблеми зі світлом у трьох областях - Міненерго