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Дефіциту електроенергії немає, внаслідок ворожих обстрілів були проблеми зі світлом у трьох областях - Міненерго

Дефіциту електроенергії немає, внаслідок ворожих обстрілів були проблеми зі світлом у трьох областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 24743 перегляди

В Україні немає дефіциту електроенергії, але три регіони зазнали проблем зі світлом через російські обстріли; ремонтні роботи тривають.

Дефіциту електроенергії в Україні не зафіксовано. Графіки відключень електроенергії не застосовуються. Через атаки рф частково не було світла у жителів трьох областей, повідомили у п’ятницю в Міненерго, пише УНН.

Генерація

"Генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

В аварійний короткостроковий ремонт виведено 2 блоки ТЕС, водночас після ремонту до роботи підключений 1 блок.

Знеструмлення 

У результаті обстрілу в Донецькій області знеструмлювалось обладнання однієї з підстанцій - без напруги залишились побутові споживачі та шахта. У шахті на той момент було 17 працівників, на поверхні виникла пожежа, займання ліквідовано.

Увечері ворог обстріляв ТЕС у Донецькій області, постраждалих немає. Відключено блок.

Внаслідок обстрілу в Чернігівській області вимкнулась повітряна лінія, яка живить населений пункт - знеструмлено мешканців прикордонної громади.

На Черкащині після нічної дронової атаки без світла 3 населені пункти. Також у Черкаській області уламки ворожих дронів пошкодили лінії електропередачі – знеструмлено 364 споживачі у трьох населених пунктах. Працюють аварійні бригади.

Також через технічні причини відключалась повітряна лінія в Дніпропетровській області. Знеструмлювались побутові споживачі - усіх заживлено. Через пошкодження обладнання знеструмилась повітряна лінія на Київщині, без світла залишились побутові споживачі - всіх підключено.

"Станом на 9-у ранку через несприятливі метеоумови відключено 48 населених пунктів. Зокрема, на Волині повністю знеструмлено 44 населених пункти (понад 10,2 тисячі споживачів)", - зазначили в Міненерго.

Імпорт/експорт

На поточну добу імпорт електроенергії планується в обсязі 22 МВт*год, експорт - 1548 МВт*год.

Нагадаємо

Сили ППО сьогодні ліквідували 5 ударних БпЛА ворога над Черкаською областю. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів пошкодженні лінії електропередач, у 5 населених пунктів області повністю чи частково немає світла. 

Павло Башинський

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