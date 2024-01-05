Дефіциту електроенергії немає, внаслідок ворожих обстрілів були проблеми зі світлом у трьох областях - Міненерго
Київ • УНН
В Україні немає дефіциту електроенергії, але три регіони зазнали проблем зі світлом через російські обстріли; ремонтні роботи тривають.
Дефіциту електроенергії в Україні не зафіксовано. Графіки відключень електроенергії не застосовуються. Через атаки рф частково не було світла у жителів трьох областей, повідомили у п’ятницю в Міненерго, пише УНН.
Генерація
"Генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", - йдеться в повідомленні.
В аварійний короткостроковий ремонт виведено 2 блоки ТЕС, водночас після ремонту до роботи підключений 1 блок.
Знеструмлення
У результаті обстрілу в Донецькій області знеструмлювалось обладнання однієї з підстанцій - без напруги залишились побутові споживачі та шахта. У шахті на той момент було 17 працівників, на поверхні виникла пожежа, займання ліквідовано.
Увечері ворог обстріляв ТЕС у Донецькій області, постраждалих немає. Відключено блок.
Внаслідок обстрілу в Чернігівській області вимкнулась повітряна лінія, яка живить населений пункт - знеструмлено мешканців прикордонної громади.
На Черкащині після нічної дронової атаки без світла 3 населені пункти. Також у Черкаській області уламки ворожих дронів пошкодили лінії електропередачі – знеструмлено 364 споживачі у трьох населених пунктах. Працюють аварійні бригади.
Також через технічні причини відключалась повітряна лінія в Дніпропетровській області. Знеструмлювались побутові споживачі - усіх заживлено. Через пошкодження обладнання знеструмилась повітряна лінія на Київщині, без світла залишились побутові споживачі - всіх підключено.
"Станом на 9-у ранку через несприятливі метеоумови відключено 48 населених пунктів. Зокрема, на Волині повністю знеструмлено 44 населених пункти (понад 10,2 тисячі споживачів)", - зазначили в Міненерго.
Імпорт/експорт
На поточну добу імпорт електроенергії планується в обсязі 22 МВт*год, експорт - 1548 МВт*год.
Нагадаємо
Сили ППО сьогодні ліквідували 5 ударних БпЛА ворога над Черкаською областю. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів пошкодженні лінії електропередач, у 5 населених пунктів області повністю чи частково немає світла.