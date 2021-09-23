Посягательство на целостность Украины: так называемом мэру Макеевки заочно объявлено подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Так называемом мэру Макеевки заочно объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.
Цитата
"... 43-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что январе 2015 года злоумышленник преднамеренно и активно сотрудничает с оккупационными властями РФ, а именно - к маю 2019 года занимал должность так называемого главы администрации Горняцкого района г. Макеевки, а с мая 2019 года стал псевдоголовой администрации города.
Выполняя возложенные на него обязанности, подозреваемый обеспечивает реализацию в г. Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами. В частности, участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный бюджет и пропагандирует идеи, направленные на создание положительного имиджа псевдореспублики.
Досудебное расследование осуществляется следователями СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполе) и ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Напомним
Псевдозаместителю мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.