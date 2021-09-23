Посягання на цілісність України: так званому меру Макіївки заочно оголошено підозру

Цитата

"... 43-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2015 року зловмисник умисно і активно співпрацює з окупаційною владою РФ, а саме - до травня 2019 року обіймав посаду так званого голови адміністрації Горняцького району м. Макіївки, а з травня 2019 року став псевдоголовою адміністрації міста.

Виконуючи покладені на нього обов’язки, підозрюваний забезпечує реалізацію у м. Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами. Зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи із залученням населення до складу незаконних збройних формувань, формує так званий місцевий бюджет та пропагує ідеї, спрямовані на створення позитивного іміджу псевдореспубліки.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) та ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо

Псевдозаступнику мера Донецька заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.