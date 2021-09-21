Посягання на територіальну цілісність: псевдозаступнику "мера Донецька" заочно повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Псевдозаступнику мера Донецька заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
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“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 45-річному уродженцю м. Донецька заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року зловмисник, знаходячись на тимчасово окупованій території Донеччини, обіймає псевдопосаду заступника голови адміністрації Донецька.
“Зокрема, правопорушник бере участь у формуванні та розподілі так званих бюджетних коштів, організовує проведення мобілізаційної роботи серед населення. Також підозрюваний, використовуючи підконтрольні окупаційній владі РФ ЗМІ, під час зустрічей з мешканцями м. Донецька висловлюється на підтримку легітимізації так званої “ДНР”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Новопскові на Луганщині затримали одного з організаторів незаконного “референдуму” 2014 року у Луганській області.
Незаконний “референдум” відбувся 2014 року на сході України. Понад 160 зловмисників отримали судові вироки. Ще понад 60 матеріалів проваджень направлено до судів.