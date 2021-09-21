Посягательство на территориальную целостность: псевдозаму "мэра Донецка" заочно сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Псевдозаму мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Цитата
“Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры 45-летнему уроженцу г. Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что с 2016 года злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, занимает псевдодолжность заместителя главы администрации Донецка.
“В частности, правонарушитель участвует в формировании и распределении так называемых бюджетных средств, организует проведение мобилизационной работы среди населения. Также подозреваемый, используя подконтрольные оккупационным властям РФ СМИ, во время встреч с жителями г. Донецка высказывается в поддержку легитимизации так называемой “ДНР”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В Новопскове Луганской области задержали одного из организаторов незаконного “референдума” 2014 года в Луганской области.
Незаконный “референдум” состоялся 2014 году на востоке Украины. Более 160 злоумышленников получили судебные приговоры. Еще более 60 материалов производств направлено в суды.