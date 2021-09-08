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Постановление о противоэпидемических мероприятиях должно быть дополнено - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Постановление о противоэпидемических мероприятиях при осуществлении международного паломничества иностранными гражданами должно быть дополнено. Такое мнение в комментарии УНН высказала Оксана Дмитриева, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Но в целом - действующие правила пересечения границы и меры безопасности во время массовых собраний - недостаточно эффективны.

Цитата

"Дельта-штамм очень быстро распространяется и инкубационный период у него гораздо меньше, чем в COVID-19, который был до этого. Поэтому может так сейчас и будем делать - будем просить изменений в постановление, потому что пациенты, которые возвращаются в Украину, могли заболеть за день до пересечения границы, или даже в самом аэропорту - и не зная могут перевезти болезнь и только через несколько дней иметь проявления COVID -19", - рассказала она.

Как избежать вспышек COVID-19 в Украине

По действующим правилам пересечения границы, иностранцам нужно иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР не более чем за 72 часа до пересечения границы или полную вакцинацию от коронавируса.

Однако несмотря на достаточно жесткие меры безопасности во время празднования иудейского нового года Рош га-Шана, куда прибыло несколько десятков тысяч хасидов, произошла вспышка коронавируса. Зафиксировано 11 случаев
заболевания.

На месте празднования находятся 8 инфицированных хасидов, а трех других отправили в Израиль из-за плохого состояния. Между тем предполагают, что хасиды заразились коронавирусом именно в Украине.

Перед празднованием иудейского нового года Минздрав утвердил постановление "Об утверждении противоэпидемических мероприятий при осуществлении международного паломничества иностранными гражданами на территории Украины на период карантина". Однако в документе нет ни слова о массовом тестировании перед самым началом мероприятия.

В то же время, по мнению экспертов, оно бы помогло избежать вспышки коронавируса.

ПЦР или ИФА-тест на антиген для пересечения границы

Что же касается тестирования на границе, то по мнению главного врача Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины Александра Карловского, следует использовать значительно более чувствительные отечественные ИФА-тесты на антиген или ПЦР-тесты на COVID-19.

"ПЦР определяет РНК вируса, а ИФА-тест на антиген определяет белковую часть вируса, поэтому они равноценны. У них высокая специфичность и чувствительность", - отмечает он.

Даже несмотря на то, что ИФА-тест на антиген требует лабораторных условий проведения, по словам врача, диагностикум не требует дорогостоящего оборудования или узкоспециализированного персонала, в отличие от ПЦР-теста.

Тем более именно ИФА-тест на антиген точно выявляет "дельта-штамм" коронавируса как и его другие мутации. Кроме того, ИФА-тест на антиген является эффективным инструментом для тестирования даже бессимптомных больных, ведь способен диагностировать COVID-19 еще за 7 дней до появления первых симптомов.

Поэтому его целесообразно использовать для превентивной диагностики болезни в учебных заведениях, аэропортах, перед массовыми мероприятиями или концертами.

Украинские Национальные Новости

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