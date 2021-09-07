Масове тестування на COVID-19 перед святом Рош га-Шана допомогло б уникнути спалаху коронавірусу - епідеміолог
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Якби перед самим початком святкування іудейського нового року Рош га-Шана, куди прибуло кілька десятків тисяч хасидів, провели масове тестування на коронавірус, спалаху захворювання можна було б уникнути. Так вважає епідеміолог Наталія Виноград. На її думку, тестування - оптимальний варіант контролю інфекції, повідомляє УНН.
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“Тестування - ефективний захід і дає раннє виявлення ще до початку клінічної симптоматики, що дає можливість вчасно ввести обмежувальні заходи і тим самим запобігти великим епідемічним ускладненням. Тестування вкрай потрібно там, де є масові зібрання людей”, - заявила епідеміолог.
На думку Наталії Виноград, лише температурного скринінгу та опитування щодо стану здоров'я - недостатньо. “Людина стає заразною і становить епіднебезпеку для оточуючих ще до початку клінічної маніфестації, це особливість цього захворювання”, - нагадала вона.
Деталі
У постанові щодо протиепідемічних заходів для прийому хасидів в Умані, яку МОЗ видав нещодавно, про масове тестування перед самим початком заходу - ні слова.
Цю інформацію УНН підтвердила і Лариса Качанова, начальник Уманського міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби.
“Масового тестування перед початком не було, вони в’їжджати сюди повинні або вакциновані, або з ПЛР-тестом, який зроблений не пізніше, аніж за 72 години до моменту виїзду”, - розповіла вона.
Однак навіть з ПЛР-тестуванням в Умані вже 11 випадків захворювання на коронавірус. На місці святкування Рош га-Шана перебувають 8 інфікованих хасидів, а інших трьох відправили до Ізраїлю через поганий стан. Лікарі припускають, що хасиди заразилися коронавірусом саме в Україні, повідомляє ізраїльське видання Mako.
Отож, масове тестування безпосередньо перед заходом допомогло б уникнути появи коронавірусної інфекції серед хасидів.