Массовое тестирование на COVID-19 перед праздником Рош ха-Шана помогло бы избежать вспышки коронавируса - эпидемиолог

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Если бы перед самым началом празднования иудейского нового года Рош ха-Шана, куда прибыло несколько десятков тысяч хасидов, провели массовое тестирование на коронавирус, вспышки заболевания можно было бы избежать. Так считает эпидемиолог Наталья Виноград. По ее мнению, тестирование - оптимальный вариант контроля инфекции, сообщает УНН.