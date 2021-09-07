Массовое тестирование на COVID-19 перед праздником Рош ха-Шана помогло бы избежать вспышки коронавируса - эпидемиолог
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Если бы перед самым началом празднования иудейского нового года Рош ха-Шана, куда прибыло несколько десятков тысяч хасидов, провели массовое тестирование на коронавирус, вспышки заболевания можно было бы избежать. Так считает эпидемиолог Наталья Виноград. По ее мнению, тестирование - оптимальный вариант контроля инфекции, сообщает УНН.
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"Тестирование - эффективная мера и дает раннее выявление еще до начала клинической симптоматики, что позволяет вовремя ввести ограничительные меры и тем самым предотвратить большие эпидемические осложнения. Тестирование крайне необходимо там, где есть массовые собрания людей", - заявила эпидемиолог.
По мнению Натальи Виноград, только температурного скрининга и опросов о состоянии здоровья - недостаточно. "Человек становится заразным и составляет эпидопасность для окружающих еще до начала клинической манифестации, это особенность этого заболевания", - напомнила она.
Детали
В постановлении по противоэпидемическим мерам для приема хасидов в Умани, которое Минздрав издал недавно, о массовом тестирования перед самым началом мероприятия - ни слова.
Эту информацию УНН подтвердила и Лариса Качанова, начальник Уманского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы.
"Массового тестирования перед началом не было, они въезжать сюда должны либо вакцинированные, либо с ПЦР-тестом, который сделан не позднее, чем за 72 часа до момента выезда", - рассказала она.
Однако даже с ПЦР-тестированием в Умани уже 11 случаев заболевания коронавирусом. На месте празднования Рош ха-Шана находятся 8 инфицированных хасидов, а трех других отправили в Израиль из-за плохого состояния. Врачи предполагают, что хасиды заразились коронавирусом именно в Украине, сообщает израильское издание Mako.
Так, массовое тестирование непосредственно перед мероприятием помогло бы избежать появления коронавирусной инфекции среди хасидов.