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Постанова про протиепідемічні заходи має бути доповнена - нардеп

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Постанова щодо протиепідемічних заходів під час здійснення міжнародного паломництва іноземними громадянами має бути доповнена. Таку думку в коментарі УНН висловила Оксана Дмитрієва, член Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Та загалом — діючі правила перетину кордону та заходи безпеки під час масових зібрань — недостатньо ефективні.

Цитата

“Дельта-штам дуже швидко розповсюджується і інкубаційний період у нього набагато менший, ніж у COVID-19, який був до цього. Тому може так зараз і будемо робити — будемо просити змін до постанови, бо пацієнти, які повертаються до України, могли захворіти за день до перетину кордону, чи навіть у самому аеропорті — і не знаючи можуть перевезти хворобу і тільки через кілька днів мати прояви COVID-19”, - розповіла вона.

Як уникнути спалахів COVID-19 в Україні

За діючими правилами перетину кордону, іноземцям треба мати негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР не більше як за 72 години до перетину кордону чи повну вакцинацію від коронавірусу.

Однак не дивлячись на достатньо жорсткі заходи щодо безпеки, під час святкування іудейського нового року Рош га-Шана, куди прибуло кілька десятків тисяч хасидів, відбувся спалах коронавірусу. Зафіксовано 11 випадків
захворювання.

На місці святкування перебувають 8 інфікованих хасидів, а інших трьох відправили до Ізраїлю через поганий стан. Тим часом припускають, що хасиди заразилися коронавірусом саме в Україні.

Перед святкуванням іудейського нового року МОЗ затвердило постанову “Про затвердження протиепідемічних заходів під час здійснення міжнародного паломництва іноземними громадянами на території України на період карантину”. Однак в документі немає ні слова про масове тестування перед самим початком заходу.

Водночас на думку експертів, воно б допомогло уникнути спалаху коронавірусу.

ПЛР чи ІФА-тест на антиген для перетину кордону

Що ж стосується тестування на кордоні, то на думку головного лікаря Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України Олександра Карловського, варто використовувати значно чутливіші вітчизняні ІФА-тести на антиген або ПЛР-тести на COVID-19.

“ПЛР визначає РНК вірусу, а ІФА-тест на антиген визначає білкову частину вірусу, тому вони рівноцінні. У них висока специфічність і чутливість” — зазначає він.

Навіть попри те, що ІФА-тест на антиген потребує лабораторних умов проведення, за словами лікаря, діагностикум не вимагає дорогого обладнання або вузькоспеціалізованого персоналу, на відміну від ПЛР-тесту.

Тим паче саме ІФА-тест на антиген точно виявляє “дельта-штам” коронавірусу як і його інші мутації. Окрім того, ІФА-тест на антиген є ефективним інструментом для тестування навіть безсимптомних хворих, адже здатен діагностувати COVID-19 ще за 7 днів до появи перших симптомів.

Тож його доцільно використовувати для превентивної діагностики хвороби в навчальних закладах, аеропортах, перед масовими заходами чи концертами.

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