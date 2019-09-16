Посольство США сделало заявление в день памяти Георгия Гонгадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Независимые журналисты играют важную роль в демократиях и должны иметь возможность работать свободно, не боясь расправы и нападения. Такое заявление сделало посольство США в Украине ко дню памяти журналиста Георгия Гонгадзе, передает УНН со ссылкой на Twitter посольства.
"Сегодня наши мысли с семьей и коллегами Георгия Гонгадзе, который трагически исчез и был убит из-за своего смелого стремления к правде. Независимые журналисты играют важную роль в демократиях и должны иметь возможность работать свободно, не боясь расправы и нападения", - говорится в заявлении.
Отметим, 19 лет назад 16 сентября украинский журналист Георгий Гонгадзе, основатель и первый главный редактор интернет-издания исчез. В ноябре того же года Гонгадзе был найден убитым. Заказчики убийства до сих пор не наказаны.
Как сообщал УНН, в июле Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делом о убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и многими другими делами в отношении общественных деятелей заниматься уже новый Генеральный прокурор.
В августе текущего года Президент подписал указ о назначении Генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.