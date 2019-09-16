Посольство США зробило заяву у день пам'яті Георгія Гонгадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Незалежні журналісти відіграють важливу роль у демократіях і повинні мати можливість працювати вільно, не боячись розправи та нападу. Таку заяву зробило посольство США в Україні до дня пам'яті журналіста Георгія Гонгадзе, передає УНН з посиланням на Twitter посольства.
“Сьогодні наші думки линуть до родини та колег Георгія Гонгадзе, який трагічно зник і був убитий через своє сміливе прагнення до правди. Незалежні журналісти відіграють важливу роль у демократіях і повинні мати можливість працювати вільно, не боячись розправи та нападу”, — йдеться в заяві.
Зазначимо, 19 років тому 16 вересня український журналіст Георгій Гонгадзе, засновник та перший головний редактор інтернет-видання зник. У листопаді того ж року Гонгадзе було знайдено вбитим. Замовники вбивства досі не покарані.
Як повідомляв УНН, у липні Президент України Володимир Зеленський заявив, що справою про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та багатьма іншими справами щодо громадських діячів займатиметься вже новий Генеральний прокурор.
У серпні поточного року Президент підписав указ про призначення Генеральним прокурором України Руслана Рябошапку.