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Посольство США зробило заяву у день пам'яті Георгія Гонгадзе

Посольство США зробило заяву у день пам'яті Георгія Гонгадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Незалежні журналісти відіграють важливу роль у демократіях і повинні мати можливість працювати вільно, не боячись розправи та нападу. Таку заяву зробило посольство США в Україні до дня пам'яті журналіста Георгія Гонгадзе, передає УНН з посиланням на Twitter посольства.

“Сьогодні наші думки линуть до родини та колег Георгія Гонгадзе, який трагічно зник і був убитий через своє сміливе прагнення до правди. Незалежні журналісти відіграють важливу роль у демократіях і повинні мати можливість працювати вільно, не боячись розправи та нападу”, — йдеться в заяві.

Зазначимо, 19 років тому 16 вересня український журналіст Георгій Гонгадзе, засновник та перший головний редактор інтернет-видання зник. У листопаді того ж року Гонгадзе було знайдено вбитим. Замовники вбивства досі не покарані.

Як повідомляв УНН, у липні Президент України Володимир Зеленський заявив, що справою про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та багатьма іншими справами щодо громадських діячів займатиметься вже новий Генеральний прокурор.

У серпні поточного року Президент підписав указ про призначення Генеральним прокурором України Руслана Рябошапку.

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