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Посольство США отреагировало на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе

Посольство США отреагировало на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 12524 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Посольство США в Украине прокомментировало всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, которое должно вступить в силу в полночь, пишет УНН со ссылкой на сообщение дипломатической миссии Вашингтона в Украине.

“США прочно поддерживают решительные усилия Украины касательно полного внедрения прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах полностью будет отражать прекращении огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращении огня, согласованные трехстороннего контактной группой, вступают в действие 27 июля”, — указано в сообщении.

“Соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданским общинам, которые пострадали от насилия, что продолжается уже более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины”, — добавили в посольстве.

pic.twitter.com/U1nkMjLakN

— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 26, 2020

Добавим, что ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе и выразила надежду на его реализацию на практике.

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