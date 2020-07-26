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Посольство США відреагувало на всеосяжне припинення вогню на Донбасі

Посольство США відреагувало на всеосяжне припинення вогню на Донбасі

Київ • УНН

 • 12532 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Посольство Сполучених Штатів в Україні прокоментувало всеосяжне припинення вогню на Донбасі, яке повинне вступити у силу опівночі, пише УНН з посиланням на повідомлення дипломатичної місії Вашингтона в Україні.

“США міцно підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємось, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, в той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, погоджені Тристоронньою контактною групою, вступають в дію 27 липня”, — вказано у повідомленні.

“Дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільним громадам, які постраждали від насильства, що триває понад шість років, та відкриє шлях до повного та всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України”, — додали у посольстві.

pic.twitter.com/U1nkMjLakN

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 26, 2020

Додамо, що раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі та висловила надію на його реалізацію на практиці.

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