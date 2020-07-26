Посол Великої Британії відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі та висловила надію на його реалізацію на практиці, передає УНН з посиланням на повідомлення дипломатки у Twitter.
“Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир’я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства”, — написала вона.
Сіммонс також додала, що: “РФ має виконати свої зобов’язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує”.
Додамо, головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.
Повідомлення посла Великої Британії в Україні:
Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) July 26, 2020
Хомчак наголосив на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.