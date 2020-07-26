Посол Великої Британії відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі

“Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир’я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства”, — написала вона.

Сіммонс також додала, що: “РФ має виконати свої зобов’язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує”.

Додамо, головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

Повідомлення посла Великої Британії в Україні:

Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.

Хомчак наголосив на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.