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Посол Великої Британії відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі

Посол Великої Британії відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі

Київ • УНН

 • 14731 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі та висловила надію на його реалізацію на практиці, передає УНН з посиланням на повідомлення дипломатки у Twitter.

“Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир’я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства”, — написала вона.

Сіммонс також додала, що: “РФ має виконати свої зобов’язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує”.

Додамо, головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

Повідомлення посла Великої Британії в Україні:

Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) July 26, 2020

Хомчак наголосив на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.

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