Германия и Канада раскритиковали предложенные изменения в Конституцию относительно децентрализации

КИЕВ. 15 января. УНН. Посольство Федеративной Республики Германия в Украине, а также Посольство Канады в Украине подвергли критике предлагаемый законопроект №2598 об изменениях в Конституцию Украины по вопросу децентрализации. Об этом дипорганы сообщили на официальных страницах в Twitter, передает УНН.