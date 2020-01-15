Німеччина та Канада розкритикували запропоновані зміни до Конституції щодо децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, а також Посольство Канади в Україні піддали критиці пропонований законопроект №2598 щодо змін до Конституції України щодо питання децентралізації. Про це дипоргани повідомили на офіційних сторінках в Twitter, інформує УНН.
"Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!", - написали у посольстві.
Повідомлення посольства Німеччини підтримали також їх колеги з канадського представництва.
"Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту №2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами ECLSG", - йдеться у повідомленні посольства Канади в Україні.
Нагадаємо, ВР сьогодні планує розглянути питання децентралізації та грального бізнесу. Так, парламентарі планують включити до порядку денного та розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади №2598.
У пояснювальній записці йдеться, що проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" спрямований на децентралізацію влади та оновлення конституційного регулювання здійснення місцевого самоврядування і організацію адміністративно-територіального устрою відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування.
Метою запропонованих змін є зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, здатної забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, округу та області, сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої демократії та децентралізації влади, визначення раціональної просторової основи організації влади для забезпечення децентралізації, доступності та якості надання адміністративних послуг, посилення спроможності та відповідальності громад за свій розвиток, створення передумов стійкого розвитку територій.
Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 15 січня 2020 р.