Німеччина та Канада розкритикували запропоновані зміни до Конституції щодо децентралізації

КИЇВ. 15 січня. УНН. Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, а також Посольство Канади в Україні піддали критиці пропонований законопроект №2598 щодо змін до Конституції України щодо питання децентралізації. Про це дипоргани повідомили на офіційних сторінках в Twitter, інформує УНН.