Посол ЕС в РФ предпринял демарш из-за задержанных украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сделал официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. Встреча состоялась в среду, 30 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Посол (Эдерер. — ред.) напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих”, — говорится в заявлении представителя ЕС.
В ответе подчеркивается, что ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников.
Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи. А применение Россией силы 25 ноября прошлого года опять назвали “неприемлемым”.
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В свою очередь постпредство РФ при ЕС трактовало встречу по-другому. В его заявлении отмечается, что обсуждалась “ситуация в Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива”.
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Справка УНН: Демарш — классический инструмент в дипломатии, означает выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого государства с целью заявить свою позицию, выразить протест и т.д.
Как сообщал УНН, главы МИД Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных, если же Москва откажется — ее ждут новые санкции.