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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59115 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103241 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110261 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119670 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148288 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148675 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Посол Украины впервые выступит в Комитете по вопросам ЕС Бундестага

Посол Украины впервые выступит в Комитете по вопросам ЕС Бундестага

Киев  •  УНН

 • 9311 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Завтра в Берлине впервые выступит посол Украины в Германии Андрей Мельник в Комитете по вопросам ЕС Бундестага. Об этом сообщила жена Андрея Мельника Светлана на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Впервые в истории глава дипломатической миссии Украины приглашен выступить перед членами влиятельного комитета немецкого парламента. Об этом свидетельствует не только закрепление Комитета ЕС в Конституции ФРГ с огромными полномочиями, но и прежде всего тот факт, что это единственный комитет, заседание которого всегда лично посещает Канцлер (Германии Ангела - ред.) Меркель", - написала Мельник.

По ее словам, главная тема выступления посла - предоставление Украине европейской перспективы и получение политической поддержки со стороны Бундестага.

"Символично, что наш пункт повестки дня Nr.3 - сразу же после вопроса о Брексит. Поэтому будет вполне логичным обсудить будущее членство Украины после выхода Великобритании", - добавила она.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне провел телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом - обсуждали подготовку к саммиту в нормандском формате.

Украинские Национальные Новости

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