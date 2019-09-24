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Посол України вперше виступить у Комітеті з питань ЄС Бундестагу

Посол України вперше виступить у Комітеті з питань ЄС Бундестагу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Завтра у Берліні вперше виступить посол України в Німеччині Андрій Мельник у Комітеті з питань ЄС Бундестагу. Про це повідомила дружина Андрія Мельника Світлана на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Вперше в історії главу дипломатичної місії України запрошено виступити перед членами найвпливовішого комітету німецького парламенту. Про це свідчить не лише закріплення Комітету ЄС в Конституції ФРН з величезними повноваженнями, а й насамперед той факт, що це єдиний комітет, засідання якого завжди особисто відвідує Канцлер (Німеччини Ангелу — ред.) Меркель”, — написала Мельник.

За її словами, головна тема виступу посла — надання Україні європейської перспективи і заручення політичною підтримкою з боку Бундестагу.

“Символічно, що наш пункт порядку денного Nr.3 — одразу ж після питання про Брексит. Тож буде цілком логічним обговорити майбутнє членство України після виходу Великої Британії”, — додала вона.

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко напередодні провів телефонну розмову з німецьким колегою Хайко Маасом — обговорювали підготовку до саміту в нормандському форматі.

Українські Національні Новини

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