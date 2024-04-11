Посол США в Украине отреагировала на массированную атаку рф: "Необходимо усиление противовоздушной обороны и наша помощь"

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередную массированную атаку рф на критическую инфраструктуру Украины, отметив, что Украине нужна усиленная противовоздушная оборона и помощь Соединенных Штатов. Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

"По состоянию на 4:15 утра по всей Украине объявлена воздушная тревога, страна находится под угрозой применения беспилотников и ракет. Кроме атак на инфраструктуру Украины, в прошлом месяце от этих атак погибло 600 мирных жителей. Сейчас необходимо усиление противовоздушной обороны и наша помощь", - написала Бринк во время массированной атаки рф.

Дополнение

Российские войска в ночь на 11 апреля осуществили массированную атаку на 5 областей Украины, которая была направлена на объекты критической инфраструктуры и оставила некоторые районы Харькова без электричества.

Во время массированной атаки рф в ночь на 11 апреля в небе над Украиной уничтожено 57 воздушных целей - 18 ракет и 39 ударных дронов типа Shahed - из 82 запущенных российскими войсками.

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