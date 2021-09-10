Услуги на портале "Дія" стали недоступны: назвали причину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Из-за обновления портала государственных услуг "Дія", услуги, которые через него предоставляются, стали недоступны на сутки. Об этом сообщается на странице сервиса в Facebook, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 10 сентября "Дія" начала обновлять адресные справочники, поэтому сейчас воспользоваться услугами на портале - невозможно. Однако сам портал работает.
Цитата:
"Портал работает, но услуги могут быть недоступны из-за обновления", - сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникаций Минцифры.
Отмечается, что обновление проводится с целью безошибочно отражать принадлежность населенных пунктов к общинам.
Известно, что ожидать восстановления работы портала можно уже 11 сентября.
Добавим
В мобильном приложении "Дія" можно сгенерировать COVID-сертификат - документ, подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.
Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.