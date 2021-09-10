Послуги на порталі "Дія" стали недоступні: назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Через оновлення порталу державних послуг "Дія", послуги, які через нього надаються, стали недоступні на добу. Про це повідомляється на сторінці сервісу у Facebook, пише УНН.
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Як повідомляється, у ніч на 10 вересня "Дія" розпочала оновлювати адресні довідники, тому зараз скористатися послугами на порталі - неможливо. Проте сам портал працює.
Цитата:
“Портал працює, але послуги можуть будуть недоступними через оновлення”, - повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікацій Мінцифри.
Зазначається, що оновлення проводиться з метою безпомилково відображати належність населених пунктів до громад.
Відомо, що очікувати відновлення роботи порталу можна вже 11 вересня.
Додамо
У мобільному додатку “Дія” можна згенерувати COVID-сертифікат — документ, що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.
Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.